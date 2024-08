La mappa Verdansk tornerà su Call of Duty: Warzone il prossimo anno

La conferma è arrivata assieme alle tante novità del Call of Duty NEXT andato in onda ieri sera, dove Activision ha svelato che la mappa che ha dato inizio a tutto sarà nuovamente disponibile in Call of Duty: Warzone durante la primavera del 2025 .

Verdansk , la primissima mappa di Call of Duty: Warzone , tornerà sul battle royale free-to-play il prossimo anno, per la gioia dei fan di lunga data che chiedevano a gran voce il suo ritorno.

Il ritorno di Verdansk coinciderà con il quinto anniversario di Warzone?

Al momento non è chiaro se Verdansk tornerà in una versione identica all'originale lanciata nel 2020 o se subirà delle modifiche più o meno importanti. Come detto in precedenza, ufficialmente il ritorno della mappa è previsto per la primavera del prossimo anno, ma se proprio dovessimo azzardare una data precisa sarebbe quella del 10 marzo, che coincide con il quinto anniversario dal lancio della prima versione di Warzone.

Senza dubbio questa operazione nostalgia, per certi versi simile a quella di successo di Fortnite OG, farà felici molti giocatori di vecchia data, ma anche chi aspetta delle novità non rimarrà deluso. Infatti, ieri Activision ha presentato anche Area 99, una nuova mappa Resurgence ispirata e collegata alla celebre Nuketown, che farà il suo debutto assieme alla Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6. A proposito, ecco tutte le novità sul nuovo capitolo della serie svelate durante il Call of Duty NEXT.