CoD NEXT: tutte le grandi novità in arrivo con Black Ops 6

Gli Zombie, poi, torneranno alla modalità a round con ben due mappe mentre Warzone riceverà una nuova mappa Ritorno ispirata alla leggendaria Nuketown . Con novità anche per l'ecosistema mobile e tanti riferimenti all'iconico mondo di Black Ops, questo CoD NEXT ha gettato le fondamenta per un autunno ricchissimo di novità per tutti i fan del mondo Call of Duty.

Il CoD NEXT è uno dei momenti più attesi da parte della community di Call of Duty perché rappresenta la più grande anticipazione di ciò che è in arrivo con il prossimo titolo della serie. Quest'anno il protagonista è stato Black Ops 6, la sua modalità multigiocatore e, soprattutto, il Movimento Assoluto (Omnimovement): il nuovo sistema di corsa, scivolata e tuffo "che rivoluzionerà il genere" come hanno detto i presentatori dello show.

Multigiocatore e Movimento Assoluto

Il movimento in Call of Duty è uno dei pilastri portanti dell'intera esperienza perché influenza lo stile di gioco in tutte le modalità. Black Ops 6 introdurrà il Movimento Assoluto, un nuovo modo di spostarsi e combattere che è stato il focus principale del team di sviluppo durante la creazione del gioco. "Sarà intuitivo e sfrutterà la memoria muscolare che i giocatori hanno già" ha detto Matt Scronce, Associate Director del Design. Per iniziare a farsi le ossa con questo nuovo sistema, poi, gli sviluppatori hanno confermato che il tutorial che lo spiega nel dettaglio sarà già disponibile nel corso della beta in partenza il 30 agosto.

Le mappe in arrivo con Black Ops 6 saranno tutte nuove e avranno una struttura più classica

In breve, il Movimento Assoluto è la capacità di utilizzare le meccaniche di movimento di Call of Duty (corsa, scivolata e tuffo a terra) in qualsiasi direzione orizzontale, non più solo nella direzione in cui il personaggio sta guardando nel momento in cui viene premuto il pulsante corrispondente. Se vorrete correre, scivolare o tuffarvi verso sinistra, destra, lungo le diagonali e persino all'indietro senza girarvi, potrete farlo. L'unica restrizione è lo sprint tattico (la corsa più rapida) a cui queste regole non si applicano.

Per quanto riguarda le mappe che saranno disponibili al lancio, saranno 16, tutte nuove e mai viste nella saga. La filosofia adottata dagli sviluppatori è stata quella del classico approccio a tre corsie per un gameplay più ravvicinato che permetta di sfruttare pienamente il Movimento Assoluto. Delle mappe speciali chiamate Strike e pensate per il combattimento ultra ravvicinato e frenetico faranno il loro debutto in Black Ops 6 e vedranno due giocatori sfidarne altri due senza serie di uccisioni e sfruttando al meglio la mobilità e il posizionamento.

Il Movimento Assoluto promette di cambiare il modo in cui si giocherà a Call of Duty ridefinendo il genere

L'altra grande novità di Black Ops 6 sarà una nuova modalità chiamata Ordine di Esecuzione (Kill Order). Il gameplay ruoterà tutto attorno alla protezione di un bersaglio ad alta priorità (high value target o HVT) che verrà scelto casualmente tra i giocatori di ciascuna squadra. Questo bersaglio non solo avrà più armatura, ma ogni sua uccisione farà aumentare il punteggio della squadra, per questo sarà compito degli altri giocatori proteggerlo e insieme andare a caccia dell'HVT avversario.