Avowed spesso gira meglio su Xbox Series X che su PC e ci sarà il ray tracing, dice l'art director di Obsidian

Anche considerando questo, tuttavia, l'affermazione di Hansen sembra andare un po' in contrasto con quelle emerse in precedenza da parte di Obsidian, quando alcuni sviluppatori alla Gamescom 2024 hanno riferito che il gioco su console, al momento, sembra puntare ai 30 fps come standard .

Ci sono da fare magari alcune precisazioni: è probabile che Hansen si riferisca a delle performance medie su diverse tipologie di configurazioni PC, considerando che i test interni vengono condotti prendendo in considerazione differenti caratteristiche hardware, dunque probabilmente non si tratta di un confronto diretto tra la console e un PC di fascia alta .

30 o 60 fps, dunque?

Come abbiamo riferito, questo limite potrebbe comunque cambiare, considerando anche che mancano ancora più di 4 mesi al lancio e che ulteriori ottimizzazioni potrebbero arrivare anche in seguito.

Tuttavia, è possibile a questo punto che la decisione sul frame-rate possa derivare da un compromesso con Xbox Series S, perché la console maggiore sembra davvero non avere particolari problemi, in base a quanto riferito dall'art director.

"Stiamo sviluppando per Xbox e PC in tandem per tutto il tempo, ma onestamente, una delle cose che mi ha sorpreso di più già nelle prime fasi dello sviluppo, è come spesso Xbox Series X abbia performance migliori del PC", ha riferito Hansen.

"La console funziona molto, molto bene con Avowed. Non abbiamo avuto bisogno di molte direttive specifiche per Xbox, mentre stiamo ancora definendo le caratteristiche della versione Xbox Series S, perché non ha alcuni elementi più avanzati sul backend, ma abbiamo un team di ingegneri incredibilmente qualificato", ha spiegato lo sviluppatore di Obsidian.

"In questo momento siamo molto concentrati sul perfezionamento dei contenuti che abbiamo e allo stesso tempo sulle prestazioni, perché quelle arrivano sempre alla fine... Quindi, molte di queste cose sono difficili da definire ora" ha riferito Hansen, di fatto ribadendo quanto detto in precedenza anche dagli altri sviluppatori.

L'art director ha anche confermato l'uso del ray tracing in qualche forma per Avowed su console Xbox: "Stiamo valutando quali componenti del ray tracing vogliamo utilizzare su Xbox, ma ci saranno sicuramente degli elementi. L'uso del ray tracing è una di quelle cose per cui ci sono 12 diversi componenti che si può scegliere di utilizzare o meno".

Vi rimandiamo al nostro recente provato di Avowed alla Gamescom 2024 per ulteriori informazioni sul gioco.