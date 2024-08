Creare immagini di persone con Gemini AI è di nuovo possibile dopo i problemi avuti da Imagen 3

Google ha deciso di riportare in vita una funzionalità molto attesa dagli utenti: la generazione di immagini di persone tramite il suo chatbot AI, Gemini. Dopo aver temporaneamente sospeso questa funzione a causa di alcune controversie legate alla generazione di immagini storicamente inaccurate, il colosso di Mountain View ha annunciato il ritorno di questa funzionalità, ma con importanti miglioramenti e salvaguardie.

Grazie all'integrazione di Imagen 3, il più recente generatore di immagini AI di Google, Gemini è ora in grado di creare un'ampia gamma di immagini, da paesaggi fotorealistici a dipinti ad olio, partendo da semplici descrizioni testuali. Questa nuova versione di Gemini, che sarà disponibile in anteprima per gli utenti di Gemini Advanced, Business ed Enterprise nei prossimi giorni, promette di offrire un'esperienza creativa ancora più ricca e personalizzata.

Una delle immagini generate con Imagen 3 che aveva suscitato polemiche

In passato, la capacità di Gemini di generare immagini di persone aveva sollevato alcune preoccupazioni legate alla creazione di contenuti falsi o offensivi. Per affrontare queste problematiche, Google ha implementato una serie di misure di sicurezza all'interno di Imagen 3. Il modello è stato addestrato su un dataset più ampio e diversificato, e sono state introdotte nuove tecniche per mitigare il rischio di generare immagini inappropriate.

Nonostante i miglioramenti apportati, è importante sottolineare che Gemini non è ancora perfetto. Google riconosce che alcune immagini generate potrebbero presentare delle imperfezioni e invita gli utenti a fornire feedback per contribuire al continuo miglioramento del modello. Inoltre, sono state introdotte alcune restrizioni per prevenire l'uso improprio della tecnologia, come il divieto di generare immagini di personaggi pubblici, minori o contenuti violenti.

L'aggiornamento arriva a pochi giorni di distanza dalle polemiche per le modifiche alle immagini realizzate con la funzione Reimagine (da non confondere, appunto, con Imagen 3), visto che le immagini create dall'IA con i Pixel 9 erano un po' troppo estreme.

E voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli alla reintroduzione di questa funzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.