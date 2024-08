Hitman 3 VR: Reloaded ha una data di uscita fissata ed è molto vicina, in esclusiva per Meta Quest 3

IO Interactive e XR Games hanno annunciato la data di uscita di Hitman 3 VR: Reloaded, che appare alquanto vicina: il gioco sarà disponibile dal 5 settembre 2024 in esclusiva per Meta Quest 3, come nuova versione appositamente elaborata per realtà virtuale del celebre sparatutto tattico Hitman 3.

Il prezzo del gioco è di 27,99€, con un'offerta di lancio che propone il 10% di sconto per un periodo di tempo limitato. Il gioco rilancia Hitman 3 in versione VR, originariamente uscito con la raccolta contenente l'intera trilogia, riproposto con una rielaborazione generale per Meta Quest 3.

In Hitman 3 VR: Reloaded torniamo dunque alle avventure dell'Agente 47, con la possibilità di viverle veramente in prima persona, immersi nel mondo del gioco in maniera totale.