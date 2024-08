Black Myth: Wukong ha ricevuto la patch del 29 agosto, che porta vari miglioramenti e correzioni

Potete trovare le note ufficiali e complete della patch all'indirizzo riportato qui sotto in "fonte", in base alla comunicazione pubblicata dallo stesso team di sviluppo nelle ore scorse.

L'update è identificato con la versione 1.0.8.14860 per gli sviluppatori, ma è la versione 1.000.008 per quanto riguarda in particolare il gioco su PS5, e richiede il download di circa 1 GB di dati, dunque si tratta di un update consistente ma prettamente tecnico, ben lontano da alcuni update di dimensioni enormi visti di recente.

Game Science ha pubblicato un nuova patch per Black Myth: Wukong oggi, 29 agosto , che si presenta come un aggiornamento correttivo volto a correggere diversi problemi tecnici emersi in particolare su PS5, con migliorie e aggiustamenti vari.

Corretti vari crash e migliorati altri aspetti

Ci limitiamo qui a dare un'occhiata agli elementi principali di questo update, che sembra essere prettamente correttivo.

È comunque un aggiornamento di grande importanza, anche considerando le numerose imperfezioni tecniche rilevate soprattutto nella versione PS5.

Tra queste, la patch corregge problemi di crash che potevano emergere con l'uso dell'FSR durante la fase di inizio o nel prologo, oltre ad alcuni problemi simili rilevati nella zona delle Webbed Hollow su PC, usando il Full Ray Tracing di NVIDIA.

Corretto inoltre un problema nella visualizzazione dei capelli e gli effetti legati a questi, oltre alla comparsa anormale di alcuni blocchi nel terreno durante lo scontro con lo Yaoguai King su PS5.

Tra le altre correzioni, ce n'è una specifica per il blocco in cui potevano incappare alcune animazioni dei nemici in specifiche situazioni, o anche il protagonista, in particolare utilizzando la "Whirling Thrusts in Thurst Stance", diventando completamente non recuperabile.

Sono diversi gli errori corretti sul comportamento del protagonista in alcune fasi del gioco, oltre che quelli legati alle localizzazioni in varie lingue, dunque l'update si presenta decisamente importante per godere al meglio di Black Myth: Wukong. Nel frattempo, abbiamo visto gli autori di Stellar Blade e Phantom Blade Zero celebrare il successo del gioco, oltre alla voce per cui il ritardo su Xbox sarebbe legato a un grave bug specifico.