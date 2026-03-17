Redmagic 11 Pro è uno dei migliori smartphone da gaming sul mercato: risparmia con questo codice sconto dedicato

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Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 16 con Redmagic OS 11, offre un'esperienza fluida e reattiva, adatta sia al gaming che all'uso quotidiano. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità e resistenza a polvere e liquidi, rendendolo ideale per ogni situazione. Display AMOLED da 6,85" offre una risoluzione di 1216 x 2688 pixel, supporta 1 miliardo di colori, refresh rate a 144 con picchi di luminosità fino a 2000 nits.
Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica
Sul versante hardware, il RedMagic 11 Pro monta il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, prodotto a 3 nm, e 16 GB di RAM, garantendo prestazioni eccellenti anche con applicazioni e giochi più impegnativi. La batteria da 7500 mAh assicura un'ottima autonomia per un'intera giornata di utilizzo intenso.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.9 non eccelle, mentre la fotocamera frontale da 16 MP è sufficiente per selfie e videochiamate. La connettività è completa, con Bluetooth 5.4, supporto A2DP e LE, compatibilità con reti HSPA, LTE e 5G, e l'uso di una nanoSIM.