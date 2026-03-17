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Redmagic 11 Pro è uno dei migliori smartphone da gaming sul mercato: risparmia con questo codice sconto dedicato

Redmagic 11 Pro, oggi, è in offerta tramite l'applicazione di un codice sconto dedicato che fa calare il prezzo dello smartphone. Scopriamo i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/03/2026
Redmagic 11 Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Redmagic 11 Pro: tramite il coupon ITAS100 è possibile risparmiare 100€ sul telefono per un costo finale d'acquisto di 533,77€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 16 con Redmagic OS 11, offre un'esperienza fluida e reattiva, adatta sia al gaming che all'uso quotidiano. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità e resistenza a polvere e liquidi, rendendolo ideale per ogni situazione. Display AMOLED da 6,85" offre una risoluzione di 1216 x 2688 pixel, supporta 1 miliardo di colori, refresh rate a 144 con picchi di luminosità fino a 2000 nits.

Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica

Sul versante hardware, il RedMagic 11 Pro monta il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, prodotto a 3 nm, e 16 GB di RAM, garantendo prestazioni eccellenti anche con applicazioni e giochi più impegnativi. La batteria da 7500 mAh assicura un'ottima autonomia per un'intera giornata di utilizzo intenso.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.9 non eccelle, mentre la fotocamera frontale da 16 MP è sufficiente per selfie e videochiamate. La connettività è completa, con Bluetooth 5.4, supporto A2DP e LE, compatibilità con reti HSPA, LTE e 5G, e l'uso di una nanoSIM.

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