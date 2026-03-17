Redmagic 11 Pro è uno dei migliori smartphone da gaming sul mercato: risparmia con questo codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Redmagic 11 Pro: tramite il coupon ITAS100 è possibile risparmiare 100€ sul telefono per un costo finale d'acquisto di 533,77€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 16 con Redmagic OS 11, offre un'esperienza fluida e reattiva, adatta sia al gaming che all'uso quotidiano. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità e resistenza a polvere e liquidi, rendendolo ideale per ogni situazione. Display AMOLED da 6,85" offre una risoluzione di 1216 x 2688 pixel, supporta 1 miliardo di colori, refresh rate a 144 con picchi di luminosità fino a 2000 nits.