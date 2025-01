Un video mostra i miglioramenti della grafica di Ninja Gaiden 2 Black dopo 17 anni

Ninja Gaiden 2 Black è stato annunciato e pubblicato a sorpresa durante il Developer Direct di Xbox, precisamente per PC, Xbox Series e PS5. Come saprete, però, si tratta di una remaster / remake grafico (con alcuni cambiamenti anche ludici).

Il confronto tra Ninja Gaiden 2 Black e la versione originale

Nel video che trovate qui sotto possiamo vedere le principali differenze tra le due versioni di Ninja Gaiden 2 Black. Ricordiamo che la remaster è stata realizzata utilizzando l'Unreal Engine 5. ElAnalistaDeBits spiega che questo nuovo gioco riutilizza le animazioni e le sequenze del gioco originale, con vari miglioramenti al resto dell'opera.

In particolar modo, si afferma che è aumentato molto il livello di dettaglio, la quantità di elementi a schermo, la qualità delle texture e il sistema di illuminazione, come ci si aspetterebbe visto che sono passati 17 anni. Anche i modelli dei personaggi sono ovviamente stati aggiornati, con nuove tecnologie per le espressioni facciali e i capelli. In questa versione potete anche decidere se censurare la violenza più estrema oppure no. Anche l'interfaccia utente è stato leggermente ridisegnata per adattarsi ai gusti moderni.

Potete vedere il trailer di presentazione di Ninja Gaiden 2 Black nella nostra notizia originale.