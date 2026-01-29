0

Il preordine del controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem è disponibile su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine del controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/01/2026
Controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem

Su Amazon è disponibile il preordine del controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem a 99,99 €. Il prodotto sarà ufficialmente disponibile il 27 febbraio 2026. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller Nintendo Switch 2 Pro

Come ti abbiamo anticipato, si tratta dell'edizione speciale dedicata a Resident Evil Requiem. Questo controller è proposto nel colore grigio scuro, con un ritaglio di giornale che rappresenta il disastro di Raccoon City sulla parte frontale del pad. Le caratteristiche del controller sono le seguenti:

  • Rumble HD 2
  • Comandi di movimento
  • Funzionalità amiibo integrata
  • Pulsante di cattura
  • Pulsante C per GameChat
  • Pulsanti GL/GR configurabili
  • Presa audio: mini-jack stereo 3,5 mm a 4 contatti (standard CTIA)

E a proposito di Resident Evil Requiem, ricordiamo che è stato annunciato anche un amiibo che raffigura la protagonista Grace Ashcroft, il cui debutto dovrebbe avvenire verso l'estate.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Segnalazione Errore
