Il preordine del controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem è disponibile su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine del controller Nintendo Switch 2 Pro edizione Resident Evil Requiem a 99,99 €. Il prodotto sarà ufficialmente disponibile il 27 febbraio 2026. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del controller Nintendo Switch 2 Pro
Come ti abbiamo anticipato, si tratta dell'edizione speciale dedicata a Resident Evil Requiem. Questo controller è proposto nel colore grigio scuro, con un ritaglio di giornale che rappresenta il disastro di Raccoon City sulla parte frontale del pad. Le caratteristiche del controller sono le seguenti:
- Rumble HD 2
- Comandi di movimento
- Funzionalità amiibo integrata
- Pulsante di cattura
- Pulsante C per GameChat
- Pulsanti GL/GR configurabili
- Presa audio: mini-jack stereo 3,5 mm a 4 contatti (standard CTIA)
E a proposito di Resident Evil Requiem, ricordiamo che è stato annunciato anche un amiibo che raffigura la protagonista Grace Ashcroft, il cui debutto dovrebbe avvenire verso l'estate.