Feed It è l'horror di debutto del team italiano Games On A Chair

Feed It è il titolo di debutto del team indie italiano Games On A Chair: un'esperienza horror breve ma intensa, presentata con il trailer che trovate qui sotto: sarà disponibile su PC nel corso di questa estate.

L'idea alla base del gioco è tanto semplice quanto disturbante: convivere con una creatura che deve essere nutrita costantemente, in una sorta di folle variazione sul tema virtual pet in cui il nostro personaggio è intrappolato in un luogo misterioso e deve appunto prendersi cura di un mostro.

Durante la campagna di Feed It dovremo scegliere se sfamarci o dare il cibo alla creatura, affrontandone la furia nell'ambito di una struttura fortemente rigiocabile, caratterizzata da percorsi multipli, finali differenti e decisioni che cambiano il corso degli eventi.

Gli sviluppatori del gioco hanno detto che fra le loro principali ispirazioni ci sono classici come Silent Hill e Mouthwashing, che lavorano su concetti come il disagio emotivo, la pressione costnate e le atmosfere disturbanti.