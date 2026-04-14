Risparmia sui nuovi smartphone Samsung Galaxy: codice sconto attivo su A37 e A57

È attiva una nuova promozione dedicata alla gamma Samsung Galaxy A Series , pensata per chi desidera acquistare uno smartphone moderno a un prezzo più conveniente. Da oggi fino al 30 aprile (incluso), utilizzando il codice voucher NEWGALAXY è possibile ottenere uno sconto del 10% sul prezzo dei modelli Samsung Galaxy A57 e Samsung Galaxy A37.

Ulteriori dettagli sugli smartphone

Il Samsung Galaxy A37 è disponibile in diverse configurazioni di memoria, tra cui 128GB e 256GB con RAM fino a 12GB. È equipaggiato con processore Exynos 1480 a 4 nm e presenta un ampio display da 6,7 pollici, ideale per contenuti multimediali e gaming.

Le dimensioni generose e il peso di 196 grammi lo collocano nella categoria dei phablet. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e una frontale da 12 MP, perfetta per selfie e videochiamate.

Samsung Galaxy A57

Il Samsung Galaxy A57 rappresenta invece una soluzione ancora più performante. Disponibile fino a 512GB di memoria e 12GB di RAM, integra il processore Exynos 1680, più potente e ottimizzato.

Anche in questo caso troviamo un display da 6,7 pollici, ma con un design leggermente più compatto e leggero (179 grammi). Il comparto fotografico è simile all'A37, con sensore principale da 50 MP e fotocamera frontale da 12 MP.