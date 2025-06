La GPU Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%

Caratteristiche della GPU Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti

Si tratta di una scheda grafica con 16GB di memoria GDDR7 e architettura basata su PCI-E 5.0. Tra le caratteristiche chiave troviamo il processore grafico con una frequenza di clock fino a 1542 MHz, bus a 256 bit, NVIDIA DLSS 4 per un'ottimizzazione intelligente delle prestazioni, connettività versatile (3 x DP 2.1b e 1 x HDMI 2.1b) e raffreddamento efficiente, nonché compatibilità SFF per sistemi Small Form Factor.

La GPU GeForce RTX 5070 Ti

Questa GPU è particolarmente versatile e può essere sfruttata per rendering 3D, editing video, sviluppo di contenuti digitali e ovviamente per il gaming, grazie al supporto alle tecnologie di ray tracing e intelligenza artificiale. Si tratta quindi di un'offerta interessante e di un buon prodotto, ideale sia per il gaming che per il lavoro professionale.