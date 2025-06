Qualcuno ha vinto un'incredibile Xbox Series X speciale a tema Clair Obscur: Expedition 33

In effetti, in passato abbiamo visto come la console Microsoft si adatti particolarmente alle personalizzazioni: trattandosi di un parallelepipedo disposto in verticale e con le facce relativamente libere, queste si prestano a numerose variazioni tematiche e ornamenti vari.

Una console davvero molto speciale

La console speciale è stata messa in palio per un bizzarro concorso in cui il vincitore veniva estratto a sorte tra tutti coloro che hanno partecipato: la richiesta era di nominare tre compagni da scegliere, tra personaggi di videogiochi vari, per poter combattere contro la Pittrice.



Era un concorso con estrazione a sorte, dunque la vittoria era dettata semplicemente dal caso: alla fine ha vinto l'utente Reddit "u/L34dP1LL", il quale nelle ore scorse ha orgogliosamente mostrato la console nella sua versione definitiva in alcune foto che consentono di vederla più nel dettaglio.

Si tratta in effetti di un ottimo lavoro di personalizzazione: Xbox Series X è dotata di un piedistallo che replica elementi della particolare ambientazione del monolito in cui si trova la Pittrice in Clair Obscur: Expedition 33, con il personaggio in questione disegnato anche sulla "facciata" della console.

Anche il controller ha degli elementi grafici a tema e, in generale, il tutto sembra essere un oggetto da collezione davvero di notevole livello.