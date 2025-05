La custodia ufficiale di Nintendo Switch 2 è stata mostrata in video

La custodia ufficiale di Nintendo Switch 2 è stata presentata con un breve video, pubblicato all'interno dell'app Nintendo Today! Il case sarà disponibile in concomitanza con il lancio della console, il prossimo 5 giugno.

Come si può vedere nel filmato, si tratta di una custodia del tutto simile a quella realizzata per l'originale Nintendo Switch, munita di una doppia apertura a zip, capace di offrire un certo grado di protezione e dotata di sei tasche per il trasporto di altrettante cartucce, nonché dei laccetti per i Joy-Con 2.

A quanto pare il carrying case ufficiale di Nintendo Switch 2 verrà venduto a un prezzo pari a 40 dollari e includerà nella confezione anche degli accessori extra, nella fattispecie una pellicola protettiva per lo schermo della console e un panno per la pulizia.

Il video consente anche di dare un'occhiata alle cartucce dei giochi per Nintendo Switch 2, che appaiono più compatte rispetto a quelle per il precedente modello della piattaforma.