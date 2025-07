Nintendo Switch 2 batte l’iPhone 16 Pro Max su Fortnite, ma consuma quattro volte di più

Il test ha evidenziato come l'A18 Pro, il chip Apple che alimenta l'iPhone 16 Pro Max, sia in grado di mantenere 60 fotogrammi al secondo con impostazioni grafiche elevate , ma bloccando la risoluzione a 704p. È una strategia conservativa, ma che permette al dispositivo di restare stabile e, soprattutto, efficiente: il consumo energetico durante la sessione di gioco resta infatti compreso tra i 4 e i 5 watt. Una soglia bassissima, specialmente se confrontata con quella della nuova console Nintendo.

La nuova Nintendo Switch 2 è già disponibile e sta facendo parlare di sé grazie alle prime comparazioni tecniche che la vedono protagonista. Uno dei test più seguiti in rete arriva dallo youtuber Dame Tech, che ha messo a confronto la nuova console ibrida con uno dei dispositivi più potenti in commercio , l'iPhone 16 Pro Max, sfruttando come benchmark uno dei giochi più popolari in assoluto: Fortnite. Il risultato? La Switch 2 vince nel mantenere i 60FPS in modo più stabile, ma a costo di una risoluzione dinamica più aggressiva e soprattutto di un consumo energetico nettamente superiore.

La Switch 2 scala la risoluzione ma spinge al massimo i watt

Sul fronte opposto, la Switch 2 adotta una strategia molto diversa. In modalità docked, il gioco viene eseguito a una risoluzione di partenza di 1.224p, che può scalare dinamicamente fino a 800p per mantenere fluido il frame rate. In modalità portatile, si parte da 900p, ma anche qui la risoluzione può scendere a 600p nei momenti più impegnativi. In entrambi i casi, la console riesce comunque a mantenere i 60FPS, ma richiede molta più energia per farlo: tra i 18 e i 19 watt quando collegata alla dock, e circa 9 watt in portatile.

Questo significa che la Switch 2 consuma oltre il 400% in più rispetto all'iPhone 16 Pro Max per garantire prestazioni simili, e a volte superiori, in termini di fluidità. Una differenza che non può essere ignorata, soprattutto se si considera l'impatto sull'autonomia della batteria e sulla dissipazione termica del dispositivo. Tuttavia, è anche una testimonianza della diversa filosofia di progettazione tra una console da gaming e uno smartphone