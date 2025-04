Vincete premi PlayStation con il contest grafico di Days Gone Remastered

Days Gone Remastered è pronto a tornare e gli appassionati in cerca di qualche premio speciale hanno ora una chance. GameStop Italia e GameSoul hanno dato il via a un nuovo contest Art Zone che mira a premiare la creatività dei fan di Days Gone.

Il regolamento del contest di Days Gone Remastered

Prima di tutto, sappiate che per partecipare dovete fare un disegno in digitale o tradizionale che mostri Deacon St. John o una ambientazione che riprenda chiaramente l'universo di Days Gone Remastered.

La cosa fondamentale è che riprenda i temi del videogioco. Alcuni spunti possono essere la lotta per la sopravvivenza, oppure la solitudine di una vita passata in sella alla moto lungo la strada, ma anche la natura minacciosa sempre in agguato e la presenza dei freaker, le creature simil-zombie del videogioco.

Alcune parole chiave sono "pericolo", "memoria", "resilienza" e "speranza". Il vostro disegno non deve solo essere visivamente bello ma deve collegarsi a Days Gone Remastered. Potete usare lo stile o tecnica di disegno che preferite e non deve obbligatoriamente essere realistico. La creatività è premiata.

Per partecipare dovete andare alla pagina Facebook di GameSoul e pubblicare i disegni come commenti nel post "Art Zone / Days Gone Remastered - Graphic Contest".

Ricordate di firmare sul bordo la vostra opera (senza rovinare il disegno). Dovete usare il nome/cognome/nickname dell'account che usate per pubblicare su Facebook la vostra creazione. Non crediamo serva dirlo, ma NON dovete usare l'IA, nemmeno per qualche dettaglio.

Avete tempo fino al 28 aprile 2025, alle 17:59 ora italiana. L'annuncio dei vincitori avverrà il 9 maggio. I premi sono i seguenti: