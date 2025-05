Nintendo Switch Online ottiene altri quattro giochi classici di Game Boy, gratis per gli abbonati

Il catalogo retrò di Nintendo Switch Online si espande ancora con l'arrivo di quattro giochi classici dall'epoca Game Boy, che possono dunque essere scaricati e giocati liberamente dagli abbonati alla sottoscrizione base del servizio Nintendo.

Si tratta di giochi provenienti tutti dalla libreria storica della più classica delle console Nintendo: il vecchio Game Boy che ha fatto la storia videoludica con il suo schermo monocromatico ma in grado di proporre delle esperienze di gioco ancora adesso perfettamente godibili.

Come di consueto, i giochi in questione possono essere scaricati sia dagli abbonati al servizio base Nintendo Switch Online che da coloro che possiedono anche il Pacchetto Aggiuntivo, considerando che quest'ultimo non è necessario per i titoli Game Boy.