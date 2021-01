Resident Evil 3 Remake è un successo, Capcom festeggia ottimi risultati

Capcom ha rilasciato il proprio report dell'anno fiscale per il quarto terminato il 31 dicembre 2020. Tramite esso possiamo scoprire che le vendite nette sono cresciute del 22.6% rispetto allo scorso anno. Il profitto operativo è cresciuto del 32.2%, questo ha portato tale quarto ad essere il più profittevole dell'intera storia della compagnia. In particolar modo, possiamo scoprire che Resident Evil 3 Remake ha venduto ben 3.6 milioni di unità.

Si tratta di un ottimo risultato, considerando che la critica non ha particolarmente apprezzato il gioco, sopratutto non dopo l'ottimo lavoro fatto con il remake del secondo capitolo. Per darvi un punto di riferimento, Resident Evil 2 Remake ha raggiunto 4.7 milioni nello stesso periodo di tempo. Inoltre, possiamo vedere che il successo di Monster Hunter World Iceborne continua ad essere un successo: si è arrivati a 7.2 milioni di unità. Le vendite totali del gioco base, sommate all'espansione, hanno superato i 24 milioni. Anche Monster Hunter Rise, in uscita a marzo come esclusiva Nintendo Switch, è già ora molto richiesto.

Anche se non è noto in Italia, dobbiamo segnalare un altro grande successo di Capcom: Street Fighter Duel, un gioco di ruolo in stile giapponese pensato per dispositivi mobile arrivato in Cina lo scorso novembre, che ha spopolato su iOS. Il gioco è pubblicato da Tencent ed i risultati sono già ottimi dopo pochi mesi.

Il successo di Capcom è destinato a crescere con l'arrivo di Resident Evil Village che sarà rilasciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a maggio. Sappiate che se volete il cappotto di Chris Redfield dovete sborsare 1.500$. Infine, dobbiamo purtroppo dare una brutta notizia: è morta l'attrice Jeanette Maus che collaborava da anni con Capcom.