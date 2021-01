Resident Evil Village: se volete il cappotto di Chris Redfiled dovete sborsare 1.500$

Capcom sta vendendo il cappotto di Chris Redfield per circa 1.500 dollari. Stiamo parlando di quello che indossa in Resident Evil Village e che si può ammirare in diverso materiale promozionale, nonché indosso alla statuetta della Collector's Edition.

Per adesso tanta bellezza è disponibile soltanto in Giappone, dove i capi d'abbigliamento tratti da videogiochi e serie note sono molto amati, anche quando venduti a prezzi non proprio accessibilissimi. Già nel 2016 sempre Capcom aveva messo in vendita una riproduzione del giubbotto di Leon S Kennedy visto in Resident Evil 4 per 1.200 dollari, mentre il giubbotto di pelle che lo stesso indossava in Resident Evil 6 fu messo in vendita per 1.000 dollari.

Stando a quanto c'è scritto nella descrizione del prodotto, il cappotto è stato ricreato sotto la supervisione del team di sviluppo Di Resident Evil Village ed è basato sull'oggetto reale usato per realizzare la scansione 3D utilizzata nel gioco. Spieghiamo: qualcuno ha cucito un cappotto che è stato scansionato per ottenere il modello 3D e che ora viene usato come modello per il capo di abbigliamento venduto al pubblico.

Se vi interessa, potete dare uno sguardo al cappotto di Redfield nel negozio ufficiale di Capcom.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio 2021 su PS5, Xbox Series X e S, PC, PS4 e Xbox One.