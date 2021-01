EA Play in offerta a 99 centesimi anche su PlayStation Store e Xbox Store

EA Play è disponibile in offerta a 99 centesimi per il primo mese anche su PlayStation Store e Xbox Store: la promozione è valida fino al 9 marzo.

Già scontato su Steam, l'abbonamento EA Play viene dunque proposto a prezzo ridotto anche su PS5, PS4 e Xbox: un'ottima occasione per provarlo e sfruttarne i vantaggi, quindi decidere se mantenerlo pagando 4,99 euro al mese oppure no.

EA Play, un mese di abbonamento a 99 centesimi su PlayStation Store

EA Play, un mese di abbonamento a 99 centesimi su Xbox Store

Naturalmente l'offerta non vale per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate su Xbox Series X|S e Xbox One, che già da qualche tempo possono utilizzare i titoli inclusi nel catalogo di EA Play senza costi aggiuntivi.

Fra i giochi più rappresentativi che potrete scaricare abbonandovi a EA Play spiccano senz'altro Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat e FIFA 20.