Il monitor ASUS ROG Strix FHD da 380 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS ROG Strix XG259QNS al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare il 29%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/10/2025
Monitor ASUS ROG Strix XG259QNS

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS ROG Strix FHD da 25" a 349 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 450,84 €, e il prezzo consigliato di 489 €, permettendovi di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor ASUS ROG Strix XG259QNS

Si tratta precisamente di un monitor da 24.5" FHD (1920 x 1080) con frequenza di aggiornamento di 380 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Il display IPS è progettato per i giocatori professionisti e le immagini sono sempre nitide e con frame rate elevati, grazie alla tecnologia ASUS Fast IPS.

Monitor ASUS ROG Strix XG259QNS

Troviamo inoltre ASUS Extreme Low Motion Blur Sync in grado di eliminare fenomeni di ghosting e tearing e godere di gameplay sempre fluidi. DisplayWidget Center consente invece un accesso facile all'OSD e potrete regolare le impostazioni con il vostro mouse, in modo da trovare rapidamente le opzioni che preferite maggiormente.

