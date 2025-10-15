0

Battlefield 6 per PS5 è già al suo minimo storico su Amazon: approfitta della promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Battlefield 6 per PS5 al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/10/2025
Oggi, su Amazon, è disponibile un'offerta che farà felici tutti coloro che aspettavano il fatidico "primo sconto utile" per acquistare Battlefield 6: la versione PS5 viene messa in promozione con uno sconto attivo del 14% che fa calare il costo del gioco fino a 68,90€: suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Battlefield 6 segna un'evoluzione profonda della saga di sparatutto targata DICE ed Electronic Arts, soprattutto se relazionata con gli ultimi titolo del franchise. Grazie a dinamiche di movimento e gestione delle armi completamente rivisitate, ogni colpo e ogni spostamento diventano più precisi, realistici e istintivi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco offre nuovi modi di combattere: i giocatori possono scegliere come raggiungere la vittoria nelle modalità su larga scala più amate - Conquista, Sfondamento e Corsa - ambientate in località iconiche di tutto il mondo, come Il Cairo, Brooklyn e Gibilterra. L'essenza di Battlefield ritorna con la sua iconica guerra totale, dove aerei da caccia, carri armati, RPG, artiglieria pesante e fanteria si scontrano in battaglie epiche e caotiche, un'esperienza che solo questa serie sa offrire.

La campagna single-player si sviluppa su scala globale, con ambientazioni uniche e infine, torna Battlefield Portal, la modalità sandbox che permette a giocatori e creatori di modellare, modificare e reinventare le battaglie. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

