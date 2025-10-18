Fallout sarà al centro di una interessante mostra nel National Atomic Testing Museum

Fallout è una grande saga e viene spesso celebrata da Bethesda, ma ora lo sta per fare in un modo nuovo e interessante: con una esposizione al National Atomic Testing Museum in Las Vegas .

Cosa sarà la mostra di Fallout

Il National Atomic Testing Museum ha dichiarato che la mostra sostenuta da Bethesda esplorerà l'eredità culturale della storia atomica attraverso la lente della serie Fallout. L'installazione comprenderà oggetti associati al gioco e alla serie TV Amazon da esso ispirata.

"Questa esposizione compatta ma di grande impatto metterà in evidenza i collegamenti tra la storia nucleare del mondo reale e la narrazione fantasiosa dell'universo del videogioco", ha dichiarato il museo in una nota alla stampa. Inoltre, il museo ospiterà Easter egg ispirati a Fallout in tutto lo spazio della galleria principale.

"Attraverso oggetti accuratamente selezionati e display interpretativi, la mostra creerà un ponte tra realtà e finzione. Tra i pezzi forti figurano le tute Vault indossate nella serie TV e vari cimeli, insieme a pannelli grafici che esplorano gli elementi ricorrenti della serie Fallout, nonché i temi chiave della Guerra Fredda che hanno influenzato il mondo e la sua tradizione."

Se sperate che arrivi presto l'annuncio di Fallout 3 Remastered, un insider frena gli entusiasmi in vista del Fallout Day 2025.