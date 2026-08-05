Dopo quasi nove anni di silenzio, Atomega è stato aggiornato e torna in sviluppo attivo

A quasi nove anni dalla pubblicazione originale, avvenuta il 17 settembre 2017, lo sparatutto online Atomega è tornato in sviluppo attivo. L'ultima volta che ne avevamo parlato era per la nostra recensione . Gli sviluppatori hanno annunciato l'avvio di un programma di aggiornamenti che nei prossimi mesi punta ad ampliare e rifinire l'esperienza, coinvolgendo direttamente la community per indicare le prossime novità da inserire.

Tante novità

Il primo aggiornamento della nuova era è in realtà già disponibile e introduce tante novità, tali che possiamo considerarlo di grossa taglia. Si parla di una nuova forma, modifiche all'interfaccia, miglioramenti alla qualità dell'esperienza, interventi sul bilanciamento e diversi cambiamenti tecnici. Il team prevede inoltre di lanciare nuovi contenuti e funzionalità, correzioni di bug e caratteristiche richieste dai giocatori, mentre parte delle aggiunte future verrà definita proprio sulla base dei feedback raccolti.

Rich Alexander, produttore del team che aveva lavorato al gioco originale, ha spiegato l'approccio scelto per questa nuova fase: "Il team lavorerà rapidamente, apportando modifiche in tempi brevi, sperimentando e iterando. Potremmo sbagliare qualcosa, ma è proprio questo l'aspetto interessante. Abbiamo molte idee basate su quasi dieci anni di feedback dei giocatori, ma pensiamo che questo sia solo il punto di partenza per costruire il futuro di Atomega insieme alla community".

Tra le novità già disponibili spicca innanzitutto il passaggio a una versione aggiornata di Unity, nello specifico quella più recente del 2026. L'aggiornamento permette di beneficiare dei miglioramenti accumulati dal motore nell'ultimo decennio, con interventi sulla stabilità, sulle prestazioni e sull'efficienza generale. Il gioco utilizza inoltre la moderna pipeline di rendering di Unity, che consente di ottenere sistemi più avanzati per illuminazione, shader e materiali. Anche la tecnologia audio è stata aggiornata.

La tabella di marcia del nuovo ciclo di vita di Atomega

Gli sviluppatori hanno approfittato del cambio di motore per intervenire anche sulle arene, che hanno di cui sono stati rivisti illuminazione e materiali, oltre ad alcuni elementi aggiuntivi pensati per rafforzarne l'atmosfera fantascientifica e migliorare la leggibilità degli ambienti.

L'interfaccia è stata invece semplificata. L'HUD rende più leggibili informazioni come salute e massa, mentre il mirino è stato ridotto per facilitare la mira e diminuire gli elementi di disturbo durante il passaggio tra le diverse forme. Sono stati inoltre rivisti tutorial e menu.

La principale novità sul piano del gameplay è Dragonfly, una nuova forma volante che introduce combattimenti aerei e una maggiore componente di movimento verticale. Il suo sistema di controllo si ispira agli elicotteri e permette rapide ascese e discese, oltre all'utilizzo di abilità come Stomp. La nuova forma consente quindi di affrontare gli avversari da angolazioni differenti e introduce nuove possibilità strategiche nella progressione.

L'aggiornamento aggiunge anche Mass Swap, una funzione che permette di trasformare i Power-Up non desiderati direttamente in Massa. I giocatori possono quindi decidere se utilizzare un potenziamento, conservarlo oppure consumarlo immediatamente per ottenere Massa. Un Power-Up inutilizzato garantisce il suo intero valore, mentre quello utilizzato solo parzialmente fornisce la quantità corrispondente al valore residuo.

Sono state infine apportate diverse modifiche al bilanciamento per accompagnare l'introduzione di Dragonfly e Mass Swap. Sono stati rivisti i requisiti per l'evoluzione, i valori dei danni delle varie forme e la rigenerazione della salute, con l'obiettivo di rendere più uniforme la progressione e migliorare l'equilibrio degli scontri.

Il team ha iniziato anche a lavorare sull'esperienza con il controller, introducendo i primi miglioramenti alla mira e al sistema di puntamento per ridurre il divario rispetto all'utilizzo di mouse e tastiera. Gli sviluppatori sottolineano che si tratta soltanto dell'inizio di un intervento che proseguirà con i prossimi aggiornamenti.