Darkhaven, dai creatori di Diablo 2, vuole sfidare l'ARPG di Blizzard: "abbiamo sentimenti contrastanti"

Darkhaven non si tira indietro e gli autori hanno parlato di quanto questa sfida sia impegnativa ai microfoni di PC Gamer.

Darkhaven è un nuovo gioco di ruolo d'azione "realizzato da molti degli originali creatori di Diablo e Diablo 2". In altre parole, gli sviluppatori si ritrovano ora a competere con la propria stessa creazione, soprattutto considerando che Diablo 2 è assolutamente vivo e vegeto, avendo ricevuto una nuova classe dopo 25 anni dalla precedente.

Cosa hanno detto gli ex creatori di Diablo 2

"Ci sono molti sentimenti contrastanti", ha affermato Peter Hu, programmatore di Diablo 2 alla testata americana. "Già, non mentirò a questo riguardo... siamo una compagnia indie in un certo senso, che deve andare contro un gigante, e questa è una dura montagna da scalare".

Phil Shenk, lead character artist di Diablo 2, ha confermato: "Già, sentiamo la pressione, ma non odiamo [Diablo 2] per ciò che ci fa provare". Al contrario, Shenk afferma che c'è un senso di orgoglio nel vedere il gioco che lui e altre persone - ora al lavoro presso Moonbeast - hanno aiutato a creare essere in grado di continuare il proprio percorso tre decenni dopo.

"Il semplice fatto che le persone stiano giocando questo gioco vecchio di trent'anni... che abbia senso per loro realizzare nuovi contenuti... è magnifico. È veramente fico. Sono molto orgoglioso, credo sia la parola giusta, solo per il fatto che sia stato in grado di sopravvivere così a lungo".

Darkhaven non è però una copia uno a uno di Diablo 2: ha qualcosa di nuovo.