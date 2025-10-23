Auricolare perso? Ora è possibile acquistare i Pixel Buds singolarmente

Immaginate una situazione simile: state camminando allegramente ma a un certo punto vi rendete conto di aver perso un auricolare. Peggio ancora, è finito in lavatrice senza accorgervene e ora non sapete cosa fare. Ebbene, non è più necessario acquistare un nuovo set: Google ha iniziato a vendere pezzi di ricambio per i Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds 2a. Ciò significa che è possibile acquistare un singolo auricolare. Vediamo meglio i dettagli.

Google vende auricolari singoli L'azienda di Mountain View vende non solo gli auricolari singoli, ma anche le custodie di ricarica. Basterà in questo caso aprire il Google Store, andare nella sezione dedicata agli auricolari e poi nella pagina degli accessori. Scorrendo verso il basso troverete diverse opzioni, dalle custodie ai set di inserti sostitutivi. Da oggi è possibile sostituire un auricolare Pixel Buds Un auricolare singolo per Pixel Buds 2a costa 60 €, mentre quello per Pixel Buds Pro 2 costa 75 €. Inoltre, il set di inserti per Buds Pro 2 costa 22 €. Si tratta quindi di una novità che non differisce particolarmente da quanto abbiamo già visto con i singoli AirPods di Apple, e in quel caso anche i prezzi sono abbastanza simili. In ogni caso, si tratta di acquisti molto utili che permettono all'utente di avere un accesso facile ai ricambi, sia in caso di smarrimento che di problemi di vario genere.