Xbox si aggiorna e introduce tre novità per la Home, Rewards e il Club

Xbox si è aggiornata e Microsoft ha reso disponibile un nuovo update del sistema operativo delle console, che introduce varie migliorie alla quality-of-life.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/10/2025
Xbox Series X e S

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Xbox che si occupa di introdurre delle migliorie alla quality-of-life su console. Non si tratta di novità enormi, ma perlomeno è qualcosa in più del classico "miglioramento delle prestazioni e della stabilità".

Vediamo cosa è stato indicato dal team di Microsoft.

L'aggiornamento di Xbox di fine ottobre

L'update in questione è il numero 10.0.26100.6171 (xb_flt_2510ge.251016-1435) e introduce la possibilità di personalizzare ulteriormente la Home, decidendo se vedere o nascondere la cronologia dei giochi avviati di recente. Per cambiare l'impostazione, si deve andare in Generale, Personalizzazione, Game e App e poi scegliere l'opzione per nascondere la cronologia.

Le Xbox di ultima generazione

Inoltre, ci sono delle novità per il programma Rewards: il livello del profilo è stato aggiunto all'hub My Rewards. Inoltre, è stato aggiornato il sistema di acquisto dei prodotti per mostrare il livello Rewards e quanti punti si otterranno con ogni acquisto.

Infine, sono stati aggiunti contenuti ufficiali del Club e vantaggi di gioco all'hub di gioco per i titoli che supportano queste funzionalità, rendendo più facile interagire con i propri giochi preferiti.

Vi ricordiamo infine che sono stati annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass in arrivo, da Football Manager 26 a The Outer Worlds 2.

#Microsoft
