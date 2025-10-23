10

Lo showcase del Fallout Day è stasera: Bethesda anticipa cosa vedremo durante l’evento

Bethesda ha svelato cosa possiamo aspettarci di vedere durante la diretta del Fallout Day in programma per stasera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/10/2025
L'elmo di una tuta atomica di Fallout

Come forse già saprete, questa sera andrà in onda la livestream dedicata al Fallout Day 2025, la giornata che celebra l'anniversario del celebre franchise GDR post-apocalittico. L'appuntamento è fissato per le 19:00 italiane di oggi, giovedì 23 ottobre.

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Bethesda. Per l'occasione, verranno presentate le ultime novità legate ai giochi della serie e saranno lanciate iniziative pensate per coinvolgere e celebrare la community.

Cosa aspettarsi dallo showcase?

Poche ore fa, Bethesda ha pubblicato un messaggio su X in cui ha svelato più nel dettaglio cosa vedremo durante la diretta. Come promesso, ci saranno aggiornamenti e annunci relativi ai titoli già disponibili sul mercato: spazio dunque all'aggiornamento Burning Springs di Fallout 76, a novità su Fallout 4 e sulle Creations della community, e anche al titolo free-to-play Fallout Shelter, che potrebbe ricevere nuovi contenuti. Il post menziona inoltre l'arrivo di nuovo merchandise, l'annuncio di eventi dal vivo dedicati ai fan e un after show pensato per celebrare la community.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Su Steam sono iniziate le offerte del Fallout Day: tutti i giochi della serie sono in sconto Su Steam sono iniziate le offerte del Fallout Day: tutti i giochi della serie sono in sconto

Naturalmente, non si possono escludere sorprese non presenti nella scaletta ufficiale. Il sogno dei fan resta l'annuncio della tanto vociferata remaster di Fallout 3 o, perché no, di un nuovo capitolo della serie. Tuttavia, l'insider NateTheHate e il giornalista Jordan Middler di VGC invitano a mantenere basse le aspettative: Bethesda ha sicuramente progetti in cantiere, ma è probabile che sia ancora troppo presto per svelarli al grande pubblico.

#Bethesda
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo showcase del Fallout Day è stasera: Bethesda anticipa cosa vedremo durante l’evento