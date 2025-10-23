Lo showcase del Fallout Day è stasera: Bethesda anticipa cosa vedremo durante l’evento

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Bethesda . Per l'occasione, verranno presentate le ultime novità legate ai giochi della serie e saranno lanciate iniziative pensate per coinvolgere e celebrare la community.

Cosa aspettarsi dallo showcase?

Poche ore fa, Bethesda ha pubblicato un messaggio su X in cui ha svelato più nel dettaglio cosa vedremo durante la diretta. Come promesso, ci saranno aggiornamenti e annunci relativi ai titoli già disponibili sul mercato: spazio dunque all'aggiornamento Burning Springs di Fallout 76, a novità su Fallout 4 e sulle Creations della community, e anche al titolo free-to-play Fallout Shelter, che potrebbe ricevere nuovi contenuti. Il post menziona inoltre l'arrivo di nuovo merchandise, l'annuncio di eventi dal vivo dedicati ai fan e un after show pensato per celebrare la community.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente, non si possono escludere sorprese non presenti nella scaletta ufficiale. Il sogno dei fan resta l'annuncio della tanto vociferata remaster di Fallout 3 o, perché no, di un nuovo capitolo della serie. Tuttavia, l'insider NateTheHate e il giornalista Jordan Middler di VGC invitano a mantenere basse le aspettative: Bethesda ha sicuramente progetti in cantiere, ma è probabile che sia ancora troppo presto per svelarli al grande pubblico.