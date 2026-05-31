Nintendo Switch Online offre 2 mesi di iscrizione gratis con l’abbonamento annuale

L'offerta è valida fino al 30 giugno e si applica sia al piano base di Nintendo Switch Online sia alla versione "potenziata" Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo , sia per le sottoscrizioni individuali sia per il piano famigli a. Una proposta interessante soprattutto per chi ha l'abbonamento in scadenza o prevede comunque di rinnovarlo per un altro anno.

I dettagli della promozione

La promozione è valida esclusivamente per chi attiva o rinnova manualmente un abbonamento individuale o familiare tramite Nintendo eShop o il sito ufficiale Nintendo. Per ottenere i due mesi extra è necessario che il rinnovo automatico sia attivato durante la procedura d'acquisto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sono invece escluse le estensioni tramite rinnovi automatici (se l'abbonamento si rinnova da solo durante il periodo promozionale, non si ricevono i due mesi bonus), gli acquisti effettuati tramite il Nintendo Store, i codici acquistati presso rivenditori terzi e quelli inclusi nei bundle console.

I due mesi aggiuntivi corrispondono a 60 giorni effettivi di servizio, che verranno accreditati entro 72 ore dall'acquisto. Se l'estensione non appare immediatamente, è quindi normale dover attendere un po' prima che venga applicata. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata all'offerta a questo indirizzo.

Nintendo Switch Online è il servizio che permette di giocare online nei titoli compatibili per Nintendo Switch e Switch 2, accedere a una selezione di giochi classici per NES, SNES e Game Boy, utilizzare i salvataggi cloud e usufruire di altre funzionalità. Il piano individuale costa 19,99 euro l'anno per il piano individuale e 34,99 euro per quello familiare.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo include tutti i vantaggi del piano base, con l'aggiunta di giochi classici per GameCube, Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre ai DLC inclusi per titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons e gli upgrade alle Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wilds e Tears of the Kingdom. Il piano individuale ha un costo di 39,99 euro all'anno, mentre quello familiare arriva a 69,99 euro all'anno.

Che ne pensate, ne approfitterete per iscrivervi o estendere la vostra sottoscrizione al servizio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.