Nintendo Switch Online offre 2 mesi di iscrizione gratis con l’abbonamento annuale

Nintendo ha rilanciato la promozione a tempo limitato che regala due mesi aggiuntivi di Nintendo Switch Online a chi attiva o estende un abbonamento da 12 mesi.
L'offerta è valida fino al 30 giugno e si applica sia al piano base di Nintendo Switch Online sia alla versione "potenziata" Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, sia per le sottoscrizioni individuali sia per il piano famiglia. Una proposta interessante soprattutto per chi ha l'abbonamento in scadenza o prevede comunque di rinnovarlo per un altro anno.
I dettagli della promozione
La promozione è valida esclusivamente per chi attiva o rinnova manualmente un abbonamento individuale o familiare tramite Nintendo eShop o il sito ufficiale Nintendo. Per ottenere i due mesi extra è necessario che il rinnovo automatico sia attivato durante la procedura d'acquisto.
Sono invece escluse le estensioni tramite rinnovi automatici (se l'abbonamento si rinnova da solo durante il periodo promozionale, non si ricevono i due mesi bonus), gli acquisti effettuati tramite il Nintendo Store, i codici acquistati presso rivenditori terzi e quelli inclusi nei bundle console.
I due mesi aggiuntivi corrispondono a 60 giorni effettivi di servizio, che verranno accreditati entro 72 ore dall'acquisto. Se l'estensione non appare immediatamente, è quindi normale dover attendere un po' prima che venga applicata. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata all'offerta a questo indirizzo.
Nintendo Switch Online è il servizio che permette di giocare online nei titoli compatibili per Nintendo Switch e Switch 2, accedere a una selezione di giochi classici per NES, SNES e Game Boy, utilizzare i salvataggi cloud e usufruire di altre funzionalità. Il piano individuale costa 19,99 euro l'anno per il piano individuale e 34,99 euro per quello familiare.
Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo include tutti i vantaggi del piano base, con l'aggiunta di giochi classici per GameCube, Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre ai DLC inclusi per titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons e gli upgrade alle Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wilds e Tears of the Kingdom. Il piano individuale ha un costo di 39,99 euro all'anno, mentre quello familiare arriva a 69,99 euro all'anno.
Che ne pensate, ne approfitterete per iscrivervi o estendere la vostra sottoscrizione al servizio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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