Stormind Games ha annunciato Remothered: Red Nun's Legacy con trailer e video diario

Durante il Future Games Show Spring Showcase è stato annunciato Remothered: Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della saga survival horror che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Sviluppato dal team italiano Stormind Games, Red Nun's Legacy andrà a concludere la storia della serie Remothered, introducendo al contempo una rivisitazione della sua formula che include miglioramenti sul fronte del gameplay, della narrazione e della componente cinematografica.
"Remothered è stato il primo gioco che abbiamo sviluppato all'inizio del nostro percorso e, dopo le esperienze con A Quiet Place e Mafia: Terra Madre, siamo tornati alla serie perché non potevamo accettare di vedere la serie svanire nel nulla", ha dichiarato Antonio Cannata, CEO di Stormind Games.
"Abbiamo deciso di realizzare questo gioco per un forte senso di rispetto e responsabilità verso Remothered e verso la sua community, che pensava che il progetto fosse stato abbandonato", ha concluso Cannata.
Orrore italiano
Come avrete letto nella nostra anteprima di Remothered: Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della saga ci porterà in Sicilia per seguire le vicende di Susan, una donna alla disperata ricerca di sua figlia Agatha, scomparsa misteriosamente ormai da un anno.
"Remothered: Red Nun's Legacy approfondirà la trama e introdurrà nuove abilità speciali che espandono i pilastri di gameplay della serie", ha spiegato il game director Antonio Cutrona.
"Pur essendo un'esperienza stand alone in cui gli appassionati dell'horror classico possono immergersi e divertirsi anche senza aver giocato i primi due capitoli, offrirà la conclusione che i fan di lunga data aspettano da anni."
Parallelamente all'annuncio, Stormind Games ha pubblicato anche il primo di tre video diari dedicati al ritorno della serie Remothered. Nel filmato, Cannata e Cutrona raccontano le motivazioni emotive che hanno portato lo studio a riprendere in mano il progetto e spiegano come il team stia cercando di tornare alle radici del franchise.
Dal punto di vista dell'ambientazione, Red Nun's Legacy porterà i giocatori in un mondo in cui nulla è davvero ciò che sembra: l'avventura si svolgerà all'interno di un convento ricco di segreti e rivelazioni inquietanti, dove sarà necessario usare ingegno e sangue freddo per scoprire la verità dietro la misteriosa Red Nun.