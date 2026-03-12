Stormind Games ha annunciato Remothered: Red Nun's Legacy con trailer e video diario

Durante il Future Games Show Spring Showcase è stato annunciato Remothered: Red Nun's Legacy, il nuovo capitolo della saga survival horror che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Sviluppato dal team italiano Stormind Games, Red Nun's Legacy andrà a concludere la storia della serie Remothered, introducendo al contempo una rivisitazione della sua formula che include miglioramenti sul fronte del gameplay, della narrazione e della componente cinematografica.

"Remothered è stato il primo gioco che abbiamo sviluppato all'inizio del nostro percorso e, dopo le esperienze con A Quiet Place e Mafia: Terra Madre, siamo tornati alla serie perché non potevamo accettare di vedere la serie svanire nel nulla", ha dichiarato Antonio Cannata, CEO di Stormind Games.

"Abbiamo deciso di realizzare questo gioco per un forte senso di rispetto e responsabilità verso Remothered e verso la sua community, che pensava che il progetto fosse stato abbandonato", ha concluso Cannata.