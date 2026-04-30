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Have a Nice Death in sconto su Instant Gaming: indie stiloso per PC a pochi euro

Il titolo action sviluppato da Magic Design Studios scende a un prezzo particolarmente basso su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/04/2026
Have a Nice Death
Have a Nice Death
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Have a Nice Death è disponibile su PC (Steam) a 2,66 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 3,25 euro rispetto ai 25 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica uno sconto si attesta intorno all'87% e il risultato è un prezzo finale poco sopra i 3 euro, una soglia interessante per il genere. Non è un prezzo simbolico, ma resta comunque tra le offerte più aggressive per questo titolo.

Azione veloce e struttura roguelike

Have a Nice Death è un ottimo roguelite in 2D che combina combattimenti rapidi e progressione basata su tentativi successivi. Il giocatore veste i panni della Morte, alle prese con un'organizzazione fuori controllo.

Punta molto sulla libertà di potenziamento e sull'avanzamento, dandoci gli strumenti per rendere ogni partita veramente nostra. A questo prezzo, può essere una scelta valida per chi cerca un'esperienza action impegnativa senza spendere troppo. Qui la nostra recensione.

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