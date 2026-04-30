Have a Nice Death in sconto su Instant Gaming: indie stiloso per PC a pochi euro

Have a Nice Death è disponibile su PC (Steam) a 2,66 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 3,25 euro rispetto ai 25 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica uno sconto si attesta intorno all'87% e il risultato è un prezzo finale poco sopra i 3 euro, una soglia interessante per il genere. Non è un prezzo simbolico, ma resta comunque tra le offerte più aggressive per questo titolo.