Fan dei Pokémon? Questo set da costruire a tema Charmander costa pochissimo

Se sei un fan dei Pokémon o un collezionista, su Amazon è disponibile il set MEGA Pokémon Showcase di Charmander a soli 9,99 € rispetto al prezzo consigliato di 24,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 60%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è restituibile entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un set da costruire ed esporre
Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale, ovvero un set da costruire in stile pixel art, alto 15,2 cm con mattoncini e look retrò. All'interno della confezione troverai una base piana con incisione sul retro per esporre il prodotto una volta costruito. Si tratta quindi di un set imperdibile sia per i collezionisti che per gli appassionati dell'universo Pokémon.
Di seguito ti mostriamo altre opzioni, ma per correttezza specifichiamo che sono disponibili a prezzi differenti. Se vuoi risparmiare quanto più possibile, il set a tema Charmander costa davvero poco e molto meno degli altri: