La tastiera meccanica Corsair Vanguard 96 è su Amazon al minimo storico: precisa e compatta

Se hai bisogno di una nuova tastiera meccanica che sappia soddisfare le tue esigenze, la Corsair Vanguard 96 è su Amazon a 139,99 € rispetto al prezzo consigliato di 179,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Pratica e convincente
Questa tastiera al 96% è dotata di tastiera completa con tasti freccia, tastierino numerico, una rotella di controllo, 6 tasti G programmabili e uno schermo LCD. Quest'ultimo, da 1,9", ti permetterà di visualizzare animazioni personalizzate, specifiche di sistema, immagini e molto altro ancora. L'hyper-polling a 8.000 Hz garantisce gameplay estremamente fluidi e convincenti.
Inoltre, è presente l'integrazione con Virtual Stream Deck di Elgato, così potrai mappare le funzioni di Stream Deck sui tasti G programmabili e realizzare scorciatoie cliccabili. Nel complesso si tratta di un prodotto di alta qualità e adatto alle tue esigenze, ma potresti riscontrare qualche difficoltà con il software troppo macchinoso.