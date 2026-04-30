Google ha guadagnato altri 25 milioni di abbonati in tre mesi, grazie a YouTube e Google One

Ricordiamo che Google One è un piano di abbonamento che offre più spazio di archiviazione da utilizzare per Google Drive, Gmail e Google Foto.

I servizi in abbonamento spesso guidano i guadagni delle grandi compagnie e anche per Alphabet si tratta di una buona fonte di introiti. Ora, la compagnia ha svelato che Google ha ottenuto altri 25 milioni di abbonati , perlopiù tramite YouTube e Google One, nel corso del primo trimestre dell'anno.

I dati fiscali di Google

L'ultimo trimestre del 2025 si era chiuso con 325 milioni di abbonati e ora la cifra è salita a 350 milioni. Il report finanziario della compagnia non segnala il numero di utenti di Gemini o gli utenti attivi mensilmente, ma l'accesso alle funzioni avanzate di Gemini è ora incluso in alcuni piani di Google One, che stanno ottenendo più abbonati come detto.

Chrome è il browser di Google

Si suppone che Gemini abbia ancora più di 750 milioni di utenti, come riportato nel precedente trimestre fiscale. Google però ha segnalato che c'è una crescita del 40% trimestre su trimestre, in termini di abbonati a pagamento. Anche in questo caso non ha offerto numeri in valore assoluto.

YouTube, invece, sebbene sia cresciuto non ha raggiunto le aspettative di Wall Street, in termini di crescita anno su anno. Pare infatti che YouTube Premium, l'abbonamento che permette di eliminare le pubblicità, abbia portato a un calo dei guadagni tramite gli ad, preoccupando gli investitori. Wall Street si aspettava 9,99 miliardi di dollari in ricavi delle pubblicità su YouTube, ma si è fermato a 9,88 miliardi.

Ovviamente, il CEO di Alphabet ha suggerito agli analisti di rivalutare il business di YouTube d'ora in avanti, calcolando un mix di pubblicità e abbonamenti: dopotutto, quando un utente passa all'abbonamento, è ovvio che i ricavi delle pubblicità caleranno. In chiusura, segnaliamo che le azioni di Alphabet sono in rialzo dopo aver superato le aspettative di Wall Street, con ricavi pari a $109,9 miliardi di dollari.

Ricordiamo poi che Google e Pentagono hanno un accordo per l'IA su reti classificate.