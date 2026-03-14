Tokyo Xtreme Racer non era nato come un gioco per PC e console

Il producer di Tokyo Xtreme Racer , Takatoshi Sato, e il responsabile dello sviluppo, Toshihiko Sato, hanno rivelato in un'intervista alla testata Famitsu che il grande ritorno della serie nel 2025, dopo un'assenza durata più di vent'anni, non era stato pensato come un gioco completo per PC e console. In origine doveva essere un gioco mobile , nel tentativo di seguire le tendenze attuali del mercato.

Cambio in corsa con derapata

Come spiegato da Sato: "Dopo molti tentativi, ci siamo resi conto che non aveva l'atmosfera giusta per un TXR, e le cose non si stavano mettendo bene. Quindi abbiamo cambiato piattaforma di destinazione verso Steam e console, apportando modifiche significative alla direzione e ai contenuti." Questo cambio di rotta ha comportato una profonda riorganizzazione del team di sviluppo, avvenuta solo pochi mesi prima del lancio in Accesso Anticipato.

Il responsabile dello sviluppo Toshihiko Sato ha aggiunto che uno dei punti saldi per gli sviluppatori era quello di creare un gioco in cui "si potesse guidare all'infinito". Rigiocando i capitoli precedenti il team ha però riscoperto quanto elementi come l'usura dei pneumatici e la perdita di potenza del motore fossero essenziali per l'identità della serie. Capito di non essere sulla strada giusta, in ogni senso, è stato deciso un cambio di rotta. Per il meglio, visti i risultati.

La scommessa si è rivelata vincente: uscito su Steam nel settembre 2025 dopo circa otto mesi in Accesso Anticipato, il gioco ha venduto così bene far recuperare allo studio di sviluppo i costi di sviluppo in tempi brevissimi, permettendogli anche di coprire le perdite degli anni passati. Sull'onda del successo, a febbraio è arrivata anche la versione PS5. Guardando avanti, gli sviluppatori intendono continuare ad aggiornare il gioco e stanno valutando il lancio di DLC a pagamento. Si parla anche di un seguito, ma tutto dipenderà dalle vendite dell'edizione PS5.