Google Pixel 9, il nuovo modello è in fortissimo sconto su Amazon Italia

Le caratteristiche salienti di Google Pixel 9

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone con cui sostituire il vostro vecchio modello, siete nel posto giusto al momento giusto. Quest'oggi infatti Amazon Italia ha ben pensato di proporre Google Pixel 9 con un coupon di 191,78 euro da applicare al momento del checkout, permettendo così di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficientecliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Google Pixel 9 è disponibile in offerta su Amazon a soli 779 euro, applicando il coupon di 191,78 euro al momento del check-out dell'ordine. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.