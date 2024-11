Super Mario Party Jamboree domina ancora la classifica del Nintendo eShop

La classifica del Nintendo eShop vede anche questa settimana Super Mario Party Jamboree in prima posizione, seguito nuovamente da Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica. Cambia il terzo posto, occupato da Stardew Valley anziché da The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che perde due posizioni.

Super Mario Party Jamboree Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica Stardew Valley Hades The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Overcooked! 2 Minecraft MySims: Cozy Sims Bundle Mario Kart 8 Deluxe Nickelodeon Kart Racers

Probabilmente uno dei migliori episodi della serie Nintendo, Super Mario Party Jamboree può contare su di un'ampia varietà di minigame e su di un gameplay più orientato alla strategia rispetto al passato, sebbene l'elemento della fortuna faccia ancora la differenza durante le partite.

Questi aspetti hanno senz'altro contribuito al successo del gioco, che occupa appunto la prima posizione nella classifica di vendita su eShop e sta riuscendo a tenersi stabilmente alle spalle il pur brillante Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica.