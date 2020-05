Forza Motorsport 8 potrebbe avere una storia con taglio cinematografico

Forza Motorsport 8 potrebbe introdurre un approccio alquanto nuovo per la serie, con un taglio cinematografico che potrebbe tradursi in una sorta di storia presente nel gioco, in modo da dare una specie di base narrativa ai vari eventi di corse automobilistiche che solitamente compongono il gioco.

L'idea è ancora piuttosto vaga e con poche basi per giudicarne la verosimiglianza, ma c'è soprattutto una prova che fa pensare a un cambiamento in questo senso, come riportato da alcuni utenti sul forum ResetEra: Turn 10 ha assunto da tempo Joseph Rubino come Cinematics Director, ovvero regista delle componenti cinematiche, come scene d'intermezzo e presentazioni.

Rubino sta lavorando in Turn 10 ormai da due anni al nuovo capitolo della serie, definito "Next gen Forza Project" nel profilo ufficiale LinkedIn, dunque previsto per Xbox Series X e probabilmente corrispondente a Forza Motorsport 8. Ha coperto in effetti numerosi ruoli come camera, narrative, cinematic e performance director, dunque qualcosa di più di un semplice addetto alla costruzione di presentazione e replay per un gioco di corse. Si è poi spostato presso Obsidian, per lavorare al nuovo RPG di grosso calibro per Xbox Series X.

I vari ruoli coperti sembrano riferirsi a una vera e propria componente narrativa nel nuovo Forza Motorsport, anche perché i vari capitoli della serie hanno sempre avuto delle scene d'intermezzo e di presentazione anche senza aver bisogno di un director di tale importanza. Rubino ha peraltro coperto il ruolo di cinematic director anche per Ubisoft su Assassin's Creed Odyssey e per Rockstar Games su Red Dead Redemption 2 e GTA V, dunque decisamente un esperto nel suo campo.

Considerando che Forza Motorsport 8 sta prendendo più tempo del solito, visto che Forza Motorsport 7 risale ormai a tre anni fa e comunque non è ancora stato nemmeno annunciato, è probabile che comporti qualche novità di grosso calibro, considerando anche come sia stato oscurato dallo stesso Forza Horizon 4. Una nuova sterzata in direzioni diverse potrebbe risultare vitale per la serie, in ogni caso attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.