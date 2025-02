I TV LCD crescono, ma gli OLED crescono di più: quale tecnologia è stata la preferita del 2024?

I dati dei TV LCD

La crescita complessiva del mercato dei televisori è stata del 5,8% su base annua, raggiungendo un totale di 61 milioni e 500 mila unità spedite nel trimestre. Mentre gli OLED hanno registrato una crescita significativa, anche i televisori LCD hanno contribuito all'aumento, con un incremento del 5,6% su base annua.

Un TV Panasonic

Questo trend positivo è alimentato da due fattori principali: la crescente domanda di televisori con una qualità dell'immagine superiore e l'interesse per schermi di dimensioni sempre maggiori. Come spiega Patrick Horner, responsabile della ricerca sui televisori di Omdia, i consumatori nordamericani si trovano di fronte a una scelta: optare per un OLED da 65 pollici o un LCD da 98/100 pollici, a un prezzo medio di vendita simile.

L'ascesa dei televisori da 85 pollici e oltre è un fenomeno relativamente recente, ma sta rapidamente guadagnando terreno. I rivenditori hanno iniziato a offrire ampiamente questi modelli nei negozi solo nell'ultimo anno, e ora si assiste alla stessa tendenza per le dimensioni ancora maggiori, come 98 e 100 pollici, facilmente reperibili presso catene come Best Buy, Costco e Walmart.

Un recente studio di Omdia su 3.000 consumatori statunitensi ha rivelato che il 57% degli intervistati è interessato o molto interessato a un televisore LCD da 98 pollici. Il prezzo rimane l'ostacolo principale all'acquisto di questi modelli, ma con l'aumento dell'accessibilità economica, la domanda di televisori da 80 pollici e oltre continua a crescere.

Nel frattempo, i produttori cinesi stanno sfidando il dominio degli OLED nel segmento premium, offrendo televisori LCD XXL con tecnologie come la retroilluminazione mini-LED e i punti quantici per migliorare la qualità dell'immagine. Questa competizione crescente promette di alimentare l'innovazione e offrire ai consumatori una gamma sempre più ampia di opzioni tra cui scegliere.

Intanto Samsung domina il mercato globale dei TV per il 19° anno consecutivo.