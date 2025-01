Un analista si aspetta vendite per 4,3 milioni di unità di Nintendo Switch 2 in USA nel 2025

L'analista di Circana Mat Piscatella , che tutti i mesi si occupa di raccogliere ed elaborare i dati dell'industria videoludica del nord america, per poi divulgarli al grande pubblico, ha stimato che Nintendo Switch 2 potrebbe vendere 4,3 milioni di unità nel corso del 2025 . La domanda iniziale per il nuovo hardware di Nintendo sarà molto forte, ma i limiti nella produzione potrebbero rallentare le vendite nella parte finale dell'anno.

L'anno di Nintendo Switch 2

"Considerando che l'annuncio sembra essere imminente (ma chi lo sa con certezza), prevedo che il prossimo hardware di Nintendo venderà 4,3 milioni di unità negli Stati Uniti nel 2025 (supponendo un lancio nella prima metà dell'anno), rappresentando circa un terzo di tutte le unità di console per videogiochi vendute nel corso dell'anno (escludendo i PC portatili).

Mi aspetto di vedere dei limiti nella disponibilità dell'hardware per diversi mesi dopo un significativo picco iniziale della domanda. E, naturalmente, le unità vendute dipenderanno dalla capacità e velocità di produzione.

Prevedo anche che PlayStation 5 si classificherà ancora prima per unità hardware complessive vendute negli Stati Uniti durante l'anno.

Pubblicherò un'analisi completa delle previsioni per il 2025 poco dopo i risultati di mercato di dicembre di Circana, che verranno diffusi il 23 gennaio.

Piccolo spoiler: mi aspetto una crescita in percentuale a una cifra nella spesa per i videogiochi nel corso dell'anno, grazie al lancio del "Nintendo Next" e di Grand Theft Auto VI (sorprendente, lo so)."