Un bundle con PS5 e Call of Duty: Black Ops 6 verrà annunciato per i Days of Play?

Stando alle informazioni riportate dal noto leaker billbil-kun, un nuovo bundle con PS5 e Call of Duty: Black Ops 6 verrà annunciato durante i Days of Play, che sempre secondo questa fonte sono imminenti.

Pare infatti che l'edizione 2025 della promozione partirà il 28 maggio e vedrà il lancio di scontistiche inedite per quanto concerne l'acquisto di PS5 Slim (sia in versione standard che Digital Edition), un primo taglio di prezzo di PS5 Pro e riduzioni anche su PlayStation VR2 e controller DualSense.

Non è chiaro se l'edizione di Call of Duty: Black Ops 6 presente nel bundle includerà o meno dei contenuti aggiuntivi, ma il fatto che la Stagione 4 avrà inizio poche ore dopo, il 29 maggio, costituisce senza dubbio un indizio interessante da questo punto di vista.

billbil-kun riferisce che il bundle con PS5 Slim (nella versione con lettore disco) e Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile al prezzo di 499€ e potrà essere acquistato appunto dal 28 maggio, in concomitanza con l'inizio dei Days of Play.