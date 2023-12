Elden Ring Shadow of the Erdtree: l'uscita non è ancora vicina ma sta venendo bene, dice FromSoftware

Per la precisione, si è parlato di " DLC " di Elden Ring, ma è chiaro che il riferimento sia a Shadow of the Erdtree, la nuova maxi-espansione annunciata già per il celebre titolo FromSoftware, che in molti stanno attendendo con grande entusiasmo.

Seppure molto vaga, essendo un'informazione che deriva dal lead producer del titolo in questione la prendiamo in seria considerazione. In occasione dei PlayStation Awards, Yasuhiro Kitao è stato intervistato da Game Watch anche sui nuovi contenuti in arrivo per Elden Ring, sui quali lo sviluppatore si è dimostrato molto sicuro, sebbene l'uscita sembra sia ancora un po' lontana.

Una breve menzione su Elden Ring: Shadow of the Erdtree arriva da un'intervista a Yasuhiro Kitao di FromSoftware, il quale riferisce che l' uscita non sembra sia ancora vicina ma che lo sviluppo sta procedendo molto bene .

Un DLC simile a quello di Bloodborne

"Parlerò di DLC in un altro momento", ha riferito Kitao tagliando un po' corto sull'argomento. Poi però ha aggiunto: "È ancora un po' lontano, ma i progressi stanno andando avanti bene", riferendo dunque che lo sviluppo procede nel migliore dei modi in quel di FromSoftware.



"Come abbiamo fatto con Bloodborne, contiene nuove battaglie e nuovi personaggi", ha riferito Kitao del DLC di Elden Ring. "Vi chiediamo di attendere altre informazioni in seguito". Con questo passaggio, il producer ha fatto un parallelo con Bloodborne: The Old Hunters, facendo capire che Shadow of the Erdtree potrebbe essere simile in termini di dimensioni e contenuti.

Non sappiamo bene come prendere queste parole del producer, considerando che proprio in questi giorni erano emersi possibili indizi che sembravano indicare un lancio vicino per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, mentre le informazioni date da Kitao sembrano suggerire un'attesa ancora non breve, ma potrebbe trattarsi anche di una volontà di mantenere il segreto.

Considerando che siamo ormai vicini ai The Game Awards 2023, è possibile che alcune informazioni al riguardo, e forse un trailer, possano arrivare proprio in tale occasione, ovvero nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2023.