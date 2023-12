Hogwarts Legacy tra le offerte dell'1 dicembre del Calendario dell'Avvento di GameStop

Da oggi e fino al 24 dicembre troverete tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale di GameStop, più precisamente a questa pagina per quanto riguarda gli sconti attivi per oggi, 1 dicembre 2023, mentre segnaliamo qui sotto alcune delle più interessanti.

Anche per quest'anno, GameStop ha lanciato la sua iniziativa del Calendario dell'Avvento , ormai una vera e propria tradizione natalizia per la celebre catena di negozi di videogiochi, con offerte previste tutti i giorni da qui a Natale: si parte subito forte con Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1 tra le promozioni di oggi, 1 dicembre 2023 .

Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1 guidano le offerte

Il Calendario dell'Avvento 2023 di GameStop parte subito forte

Tra i giochi più in vista c'è Hogwarts Legacy, che può essere acquistato in versione "next gen" su PS5 e Xbox Series X|S a 39,98 euro, mentre le versioni per la generazione precedente si trovano a 29,98 euro. Particolarmente interessante l'edizione per Nintendo Switch, uscita molto di recente, già scontata di 11 euro al prezzo di 49,98€.

L'altro gioco di rilievo è Mortal Kombat 1, in promozione nella sua edizione standard per PS, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a 39,98 euro, mentre è presente anche la Kollector's Edition (al momento esaurita) a 199,98 euro.

Tra le altre promozioni segnaliamo la presenza di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a 14,98 euro, mentre su Nintendo Switch si trova a 24,98 euro. Insieme a vari accessori, può risultare interessante anche l'offerta sul film di Barbie in Blu-ray a 7,98 euro, che può rappresentare anche un regalo molto indicato in varie situazioni.

Come da tradizione, domani potremo scoprire le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop: ogni giorno, da qui al 24 dicembre, a questo indirizzo potrete trovare tutti i nuovi affari.