Life By You: i giochi come The Sims sono 'i GDR più complessi mai scritti', per il director

Il director di Life By You - venturo avversario di The Sims - afferma che i giochi life sim sono "i più complessi giochi di ruolo e di crafting" mai realizzati.

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, Rod Humble - director di Life By You e manager di Paradox Interactive - spiega perché, secondo lui, i life sims hanno avuto un'impennata di popolarità negli ultimi tempi.

"Il motivo per cui il genere life sim ha così di successo, e credo che lo sarà sempre di più, è che si tratta di un genere di gioco inclusivo che chiunque può usare per raccontare storie che hanno radici nella vita reale", ha detto lo sviluppatore.

Viene spiegato che a livello macroscopico è possibile "trascinare, demolire e riorganizzare intere città" e, a livello più granulare, si può decidere cosa un certo personaggio dice a un altro personaggio in un determinato momento, scrivendo un'opera teatrale (o una soap opera, se preferite) dal vivo.

"Penso che le persone che non giocano ai simulatori di vita forse non capiscono che questi sono anche i giochi di ruolo più complessi che siano mai stati scritti, oltre ad essere alcuni i giochi di crafting più complessi che siano mai stati realizzati e oltre ad essere i sistemi di intelligenza artificiale comportamentale più complessi che siano mai stati pensati", ha detto Humble. "Ma la ragione per cui penso che siano così popolari è che, anche se sono così complessi, sono relazionabili e non c'è bisogno di un tutorial".