La line up 2024 di TV Sony Bravia punta forte sui Mini LED

Sony ha presentato la line up di TV per il 2024 introducendo anche qualche sorpresa. Dopo anni al top nella produzione di televisori ottimi anche per il gaming, quest'anno la compagnia nipponica si è concentrata principalmente sul rinnovamento dei modelli Mini LED, pur senza dimenticare di dare una rinfrescata al suo roster di pannelli OLED. Oltre al Bravia 9 che vedete nell'immagine qua sopra, infatti, Sony ha svelato Bravia 8, un TV con schermo OLED tradizionale che va ad affiancarsi al modello QD-OLED dello scorso anno, l'A95L. Ma è chiaro che siano i Mini LED il vero centro dell'attenzione, visto l'utilizzo del sistema XR Backlight Master Drive per il controllo dei LED, lo stesso usato per i suoi monitor master. E i risultati si preannunciano straordinari. Sony afferma che il nuovo Bravia 9 è non solo il 50% più luminoso del già luminosissimo X95L, ma è dotato anche del 325% in più di zone di dimming. Pensando agli ottimi neri del suo predecessore, siamo ansiosi di vedere all'opera anche il nuovo modello. Ma per dare sostanza al motto "il cinema sta tornando a casa" un TV solo non basta, quindi procediamo con una panoramica un po' più dettagliata della line up.

Bravia 9 Immagine promozionale di Sony per l'X-Anti Reflection Del Bravia 9 abbiamo già parlato diffusamente, ma il TV Mini LED top di gamma di quest'anno ha al suo arco un altro paio di chicche. Oltre a bonus come "X-Wide Angle" per un migliore angolo di visione e il sistema anti-riflesso chiamato "X-Anti Reflection", il TV si presenta con un paio di tweeter per supportare un sistema multi-audio che dovrebbe essere come da tradizione superiore a quello della concorrenza. A questo si aggiunge il supporto al Dolby Vision e due modalità di immagine calibrata per ottimizzare le immagini sulle piattaforme: parliamo nello specifico di Netflix Adaptive Calibrated Mode e Prive Video Calibrated Mode. Così come sarà superiore alla concorrenza il prezzo: il prezzo di listino del Bravia 9 da 65" è infatti di 3.299,99$, mentre i modelli da 75 e 85 pollici salgono rispettivamente a 3.999,99$ e 5.499,99$.

Bravia 8 Il modello OLED del 2024 Sony Bravia 8 Il Bravia 8 è invece il modello OLED che va ad affiancarsi al QD-OLED dello scorso anno. Si tratta di un pannello il 31% più sottile del A80L, con bordi ridotti del 29%. Condivide con il Bravia 9 Dolby Vision e modalità d'immagine calibrata, ha un pannello da 120Hz, ottimizzazione automatica per le immagini da PS5, menu gioco e un multi-view che ora supporta anche YouTube. Il prezzo di listino è 1.999,99$ per il 55", 2.799,99$ per il 65" e 3.899,99$ per il 77".