PS5 Pro si mostra in video con una prima prova sui giochi migliorati per la nuova console

Da notare che la stessa sala in cui avvenivano i test era dotata di schermi posti in parallelo in modo da mostrare più chiaramente le differenze con PS5 standard, cosa che rende piuttosto chiaro come gli upgrade tecnici, per il momento, non siano proprio evidentissimi di primo acchito.

A breve distanza dall'annuncio ufficiale di PS5 Pro è arrivato anche il video con la prima prova ufficiale della nuova console Sony, che è stata testata in esclusiva dalla rivista CNET attraverso alcune demo dei giochi migliorati in versione Enhanced o "modalità Pro".

Miglioramenti specifici per alcuni giochi

In ogni caso, i miglioramenti ci sono, e a quanto pare variano anche da un gioco all'altro, visto che oltre allo standard condiviso dei 4K a 60 fps (raggiunti anche attraverso il sistema upscale proprietario PSSR), in certi casi è possibile raggiungere risultati anche superiori.

Il giornalista di CNET menziona una modalità 8K per Gran Turismo 7 per esempio, anche se la cosa non viene approfondita più di tanto in questa sede, mentre pare che altri titoli possano offrire alte risoluzioni a 120 fps, oppure miglioramenti su altri aspetti della grafica.

I miglioramenti previsti per le versioni PS5 Pro possono dunque cambiare a seconda del titolo, andando da un'applicazione più capillare del ray tracing (come l'illuminazione in Horizon Forbidden West o i riflessi in Gran Turismo 7) ad altri upgrade specifici.

Su specifica richiesta di Sony, il video non mostra ancora dei video gameplay tratti da PS5 Pro in maniera diretta, limitandosi a qualche sezione off-screen, ma da questa prima prova emerge in particolare la curiosità nell'applicazione di alcune soluzioni tecnologiche che stanno emergendo e non sono ancora ampiamente disponibili nemmeno su PC, come un utilizzo più integrato del ray tracing e del sistema di upscale attraverso IA che Sony ha registrato come PlayStation Spectral Super Resolution.