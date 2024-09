VGP Play presenta Alien: Beyond the Screen, un viaggio dietro le quinte della celebre franchise

VGP Play ha pubblicato il nuovo documentario "Alien: Beyond the Screen" che ci porta dietro le quinte di uno dei franchise di fantascienza più amati di sempre per un'esplorazione approfondita del suo universo.

Attraverso interviste esclusive, materiali d'archivio e un'analisi approfondita sull'evoluzione sia nell'ambito cinematografico che in quello videoludico, Alien: Beyond the Screen svela i segreti che hanno reso questo franchise un successo indiscusso a livello globale. La prima puntata è disponibile esclusivamente sulla piattaforma gratuita VGP Play, con una seconda in programma per ottobre.