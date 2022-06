Splitgate, trailer di lancio per la Stagione 2 della beta: tutti i dettagli

Splitgate ha salutato l'inizio della Stagione 2 della beta con uno spettacolare trailer di lancio e tanti dettagli sul divertente sparatutto free-to-play, attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Dopo la convincente Stagione 1, Splitgate rinnova dunque la propria esperienza e compie un passo deciso verso gli standard qualitativi delle produzioni tripla A, ridisegnando sistema di progressione e matchmaking, ma anche introducendo tre nuove modalità, una mappa rimasterizzata (Abyss) e un nuovo Battle Pass.

Visto che il gioco vantava già ben venti modalità, la Stagione 2 porta il totale a ventitré aggiungendo Juggernaut, Hotzone e Lockdown. "Juggernaut potenzia un giocatore in una partita a caso, mettendolo contro tutti gli altri in una vera gara di sopravvivenza", si legge nel comunicato stampa.

"Hotzone spinge i giocatori a giocare in modo aggressivo e a mantenere una zona neutra per 30 secondi per segnare punti. Infine, Lockdown introduce una svolta in Domination, incaricando le squadre aventi il controllo di tre zone separate, di segnare un singolo punto prima di trasferirsi in aree diverse."

Splitgate e i suoi portali

Mentre combattono in queste tre nuove modalità di gioco adrenaliniche, i giocatori sperimenteranno il sistema di progressione rinnovato di Splitgate. Nel corso di 100 livelli, i giocatori guadagneranno ricompense significative per i loro personaggi e, una volta raggiunto quel limite, avanzeranno a un nuovo livello: Pro 1, che offre altri 100 livelli di allettanti ricompense. Con i nuovissimi distintivi iconici, i giocatori potranno sfoggiare l'ultima sfida che hanno completato, il loro nuovissimo grado e, altro ancora, mentre si fanno strada verso il livello Pro 10.

Il motore dei giochi sarà il nuovo e migliorato server back-end di Splitgate, che è stato implementato il mese scorso e completa un importante processo di migrazione iniziato da 1047 lo scorso anno. Questo aggiornamento sostituisce l'attuale sistema di matchmaking di Splitgate, rendendo il processo di inserimento dei giocatori in una partita più veloce che mai. Dopo il lancio di questo aggiornamento, i giocatori vedranno anche meno bot e avversari con abilità simili.

Inoltre, ci sarà una rielaborazione di una delle mappe classiche di Splitgate: Abyss. Ricostruita da zero, la nuova versione della mappa mantiene il suo fascino classico offrendo ai giocatori più alternative per i portali grazie a posizionamenti aggiuntivi degli stessi. Mentre i giocatori più creativi, nel frattempo, potranno costruire le proprie mappe su un'isola nuova di zecca, Wet Ocean, e condividerle facilmente o salvare le proprie creazioni sul cloud.