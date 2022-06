Horizon Forbidden West: video confronto mostra i miglioramenti dell'update 1.14

Durante lo State of Play di Sony vi è stato spazio per tanti giochi in arrivo, ma PlayStation ha trovato anche un momento per parlare di Horizon Forbidden West. Il gioco di Guerrilla Games si è aggiornato all'update 1.14 che introduce nuovi contenuti ma anche alcuni miglioramenti tecnici. Ora, possiamo vedere un video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits.

Come potete vedere nel video, viene spiegato che la patch 1.14 di Horizon Forbidden West rimuove l'effetto di "scintillio" su PS4 Pro e PS5 in modalità Prestazioni. Questo fa anche in modo che gli effetti particellari siano resi in modo più preciso, secondo quanto indicato.

Viene poi spiegato che Horizon Forbidden West, grazie all'update 1.14, propone una qualità dell'immagine "considerevolmente migliore". Questo, secondo ElAnalistaDeBits, rende la modalità prestazioni di PS5 la migliore opzione da usare per giocare al gioco.

Infine, viene precisato che le impostazioni grafiche e le prestazioni sono identiche alla versione 1.13. L'update 1.14 non include alcuna modifica alla modalità Fedeltà di Horizon Forbidden West (ovvero quella che dà priorità alla risoluzione).

Horizon Forbidden West ha ricevuto inoltre una modalità Nuova Partita+, una modalità Ultra Difficile e altri contenuti: ecco i dettagli.