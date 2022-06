Diablo Immortal: trailer di lancio, trailer del gameplay e video diario da Blizzard

Diablo Immortal è disponibile ufficialmente da ieri in versione finale su iOS e Android, nonché in beta su PC, e Blizzard ha celebrato l'atteso debutto del gioco con l'immancabile trailer di lancio, ma anche con un trailer del gameplay e con un video diario in cui ritroviamo una vecchia conoscenza: Rod Fergussson.

Come sapete, abbiamo provato Diablo Immortal su PC, riscontrando più di un problema con la beta disponibile sulla piattaforma Windows, ma al contempo stiamo portando avanti il gioco su iOS e non nutriamo grossi dubbi sulla qualità dell'esperienza.

Scaricabile gratuitamente da App Store, Google Play Store o Battle.net, il gioco porta l'esperienza tradizionale della serie in un contesto MMORPG free-to-play ricco di contenuti e visivamente gradevolissimo, con svariati elementi PvE e PvP a corredo.

L'obiettivo del team di sviluppo, ha detto l'ex capo di The Coalition, era quello di creare un'esperienza mobile di Diablo tripla A, ed è per questo che il gioco è il più grande che lo studio abbia mai realizzato, con ben otto scenari differenti da visitare nel corso della campagna.

Fergusson ha inoltre detto che il lancio di Diablo Immortal è solo l'inizio: il progetto verrà supportato negli anni a venire con nuovi contenuti rilasciati ciclicamente che andranno ad aggiungere zone, nemici, missioni, modalità e feature.